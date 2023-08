Abschluss beim „Schlager Olymp“ Frank Zander verabschiedet sich von großer Bühne: Das sind jetzt seine Pläne Von dpa | 12.08.2023, 21:45 Uhr Der Schlagersänger Frank Zander steht nach seinem Auftritt beim Schlager-Olymp im Strandbad Lübars mit Tänzerinnen auf der Bühne. Foto: dpa/Jörg Carstensen up-down up-down

Mit einer 30-minütigen Show beim „Schlager Olymp“ hat Frank Zander am Samstag seinen letzten Auftritt auf einer großen Bühne gehabt. Was er jetzt mit seiner Freizeit machen will – und ob für ihn ein Comeback in Frage kommt.