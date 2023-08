Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung Ladung zum Haftantritt: Starkoch Alfons Schubeck muss ins Gefängnis Von Yannik Jessen | 18.08.2023, 14:06 Uhr | Update vor 46 Min. Starkoch Alfons Schubeck wurde von der Staatsanwaltschaft München I zum Haftantritt geladen. Foto: dpa/Andreas Gebert up-down up-down

Alfons Schubeck bleiben nur noch wenige Tage in Freiheit. Die Staatsanwaltschaft München verkündete am Freitag, dass der Star-Koch zum Haftantritt geladen wurde. Das Gefängnis, in dem er seine Strafe verbüßen muss, steht bereits fest.