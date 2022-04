Die erste Hürde hat Denise schon mal überstanden. Die ProSieben-Show „Catch The Millionaire“ hat kaum angefangen, da sind die ersten drei von 18 Kandidatinnen schon wieder rausgeflogen. Schockschwerenot. Am Ende fliegen noch drei! Das Kandidatinnen-Gemetzel hatte gute Gründe: Anders als beim Bachelor gibt’s für die gewählten Kandidatinnen hier keine Rosen, sondern eine Brillant-Kette. Da muss ProSieben natürlich aus Kostengründen früh aussieben. Zum Glück trifft es nicht Denise aus Osnabrück, die Frau, die das 47ste Kuppelformat zumindest lokalpatriotisch interessant macht.

Recht so! Die 29-Jährige ist nämlich nicht nur eine „extrovertierte Friseurmeisterin“ (ProSieben), sondern auch noch sympathisch. Sie macht schließlich gerade nicht mit, weil sie unbedingt einen Millionär haben will. Sie sucht einen Mann, bei dem das Gesamtpaket stimmt und würde auch als Neureiche weiterarbeiten. Gut, dass sie das gleich am Anfang sagt. Der Titel der Sendung klingt ja fast ein bisschen materialistisch.

Was Denise bei der Aufzeichnung der ersten Folgen angeblich noch nicht wusste: Falls sie einen der drei ProSieben-Junggesellen gewinnen sollte, könnte sie wirklich arm bleiben. In Wahrheit ist nämlich nur einer Millionär, die anderen zwei sind Nieten - natürlich nur, wenn es einem bloß ums Geld geht. (Also nicht für Denise.) Wahrscheinlich kriegt sie aber am Ende doch den Reichen: Der echte Millionär heißt nämlich Dennis. Er Dennis, sie Denise: Das hier das Schicksal die Finger im Spiel hat, sieht jeder.

Dafür, dass die 29-jährige Denise es weit schafft, spricht auch ihr medialer Mehrwert. Nur vier der 18 Frauen hat bild.de vorab vorgestellt. Denise war dabei. Das sagt doch wohl alles. Der Titel der „Bild“-Geschichte heißt übrigens: „Welche Kandidatin war mal Go-Go-Tänzerin? … und welche Brüste sind gemacht?“ Beides Denise! Wahnsinn! Die Frau kommt ins Finale!