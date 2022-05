HANDOUT - Philipp (Ulrich Friedrich Brandhoff, r) mit Tochter Miriam (Mia Grace Herold, r unten) und Frederike (Mina Tander, l) mit Sohn Fritz (William Vonnemann, l) bilden eine Notgemeinschaft. Foto: Martin Rottenkolber/ARD Degeto/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung, honorarfrei und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Martin Rottenkolber TV-Tipp Komödie „Ein Wahnsinnstag“ mit Küchen-Suche Von dpa | 27.05.2022, 00:18 Uhr

Alles läuft schief. Bombenalarm in einem Kölner Stadtviertel, Straßen sind gesperrt - die Pläne für den Tag sind dahin. Wie sich zwei Erwachsene und ihre Kinder durch diesen besonderen Tag retten - die ARD will das in einer Komödie zeigen.