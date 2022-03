Klaus Maria Brandauer tritt Gastprofessur in Düsseldorf an FOTO: Patrick Pleul Promi-show Klaus Maria Brandauer tritt Gastprofessur in Düsseldorf an Von dpa | 30.03.2022, 01:36 Uhr | Update vor 9 Min.

Der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer tritt an diesem Mittwoch (16.30) mit einer Vorlesung seine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an. Der 78-Jährige holt damit die schon für 2020 angekündigte und wegen Corona verschobene Gastprofessur nach.