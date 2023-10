Hamburg Kinderfilm „Mein Totemtier & ich“ bekommt Filmpreis Maja Von dpa | 05.10.2023, 16:38 Uhr | Update vor 11 Min. Michel Kinder und Jugend Filmfest Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down

Der Kinderfilm „Mein Totemtier & ich“ hat auf dem Michel Kinder- und Jugendfilmfest in Hamburg den Filmpreis Maja gewonnen. Die niederländische NDR-Koproduktion habe die siebenköpfige Jury am meisten begeistert, teilte das Filmfest am Donnerstag in Hamburg mit. Die Jury für den in diesem Jahr erstmals vergebenen Preis bestand aus sieben Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren. Mit einem „Ehrenpreis der Herzen“ wurde zudem der britische Film „Georgie“ gewürdigt.