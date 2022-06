FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down ARCHIV - Carolin Kebekus, Comedian. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild Gesellschaft Kebekus kritisiert Einschränkungen von Frauen beim Ausgehen Von dpa | 23.06.2022, 07:48 Uhr

Carolin Kebekus (42) hat in einem Themenschwerpunkt ihrer ARD-Show Einschränkungen von Frauen beim Ausgehen kritisiert. „Es fängt damit an, dass wir uns bereits vor der Party Gedanken darüber machen müssen, wie wir sicher hin- und zurückkommen“, sagte die Komikerin bei der Aufzeichnung der „Carolin Kebekus Show“, die am Donnerstagabend um 22.50 Uhr gezeigt wird. „Oft entscheiden wir uns auch für ein Outfit, das möglichst wenig Angriffsfläche bietet.“ Im Club selbst achteten Frauen dann darauf, bei einer Abfuhr trotzdem immer nett zu bleiben, damit die Situation nicht eskaliere. Auch sei es ratsam, immer sein Glas im Auge zu behalten, damit dort niemand K.O.-Tropfen hineingieße.