Keanu Reeves FOTO: Mark Von Holden Hollywood-Star Keanu Reeves aus Chinas Videoplattformen gestrichen Von dpa | 26.03.2022, 06:44 Uhr | Update vor 10 Min.

Dass Schauspieler Keanu Reeves bei einem Konzert der New Yorker Organisation Tibet House teilnahm, gefiel Chinas Zensur offenbar so gar nicht. Reeves ist nicht der Erste, der in China in Ungnade fällt.