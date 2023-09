Wetttrinken, Rauchen und über das Sexleben anderer Promis lästern – wäre Jörg Kachelmann der richtige Kandidat für die Sendung „Kampf der Realitystars“ bei RTLZwei? Der Wettermann veröffentlicht auf der Plattform „X“, ehemals Twitter, die Anfrage einer Produktionsfirma, die den Meteorologen offenbar gerne für die kommende Staffel in Thailand als Kandidat gewinnen würde.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

„Wird man da total reich?“ Jörg Kachelmann antwortet auf TV-Anfrage

Man wolle wissen, ob Kachelmann sich vorstellen könne, „einen Ausflug in die ‚Realitywelt‘ zu unternehmen“, heißt es in dem Schreiben der Produktionsfirma von „Kampf der Realitystars“, das als „streng vertraulich“ deklariert ist. Die Sendung könnte „genau die Art von Herausforderung sein“, die Kachelmann suche, und das Wetter in Thailand sei „bestimmt fantastisch“ werben die Macher.

Kachelmanns knappe Antwort auf die Anfrage: „Wird man da total reich? Und macht das immer noch Frau Hummels?“ So richtig vorstellen kann sich der Meteorologe eine Teilnahme demnach offenbar nicht.

Jörg Kachelmann bei „Kampf der Realitystars“? So reagieren seine Fans

Unter dem Post reagieren auch seine Follower mit Ironie. „Vorsicht, sonst unterschreibt man für Naked Survival mit, ohne dass man es merkt“, warnt einer. „Naked Survival“ ist eine Realityshow beim Sender DMAX, bei der fremde Pärchen zusammen nackt in der Wildnis ausgesetzt sind und überleben müssen.

Eine andere Followerin meint: „Aber der Satz mit dem fantastischen Thailändischen Wetter, ist individuell nur für Sie geschrieben worden,- da kann man doch nicht ablehnen!“

So richtig vorstellen, können sich die Kachelmann-Fans den Meteorologen am Set von „Kampf der Realitystars“ nicht. Auch wenn es in einer Antwort heißt: „Wir machen jetzt eine Petition, die Sie zum mitmachen zwingt. Ist klar, ne?“

Gewinner bei „Kampf der Realitystars“

Drehort für die neue Staffel der RTLZwei-Sendung ist der beliebte Badeort Phuket. Moderatorin ist seit Beginn die Influencerin Cathy Hummels. In den vergangenen Jahren gehörten der ehemalige Fußball-Profi Kevin Pannewitz, Sängerin Loona, Dschungelcamp-Star Elena Miras und Ex-“Bachelorette“-Teilnehmer Serkan Yavuz zu den Gewinnern. Jörg Kachelmann reiht sich in diese Liste vermutlich nicht ein.