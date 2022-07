Mary von Dänemark wohnt sehr schön: Moderne Wandgemälde treffen auf antike Lüster, Hund Ziggy blickt vor edlen Gardinen und Tapeten sein Frauchen treuherzig an, und die Kronprinzessin nimmt lässig auf ihrem edlen Schreibtisch Platz. Aber auch die Teatime von Königin Elizabeth II. ist nicht zu verachten: Es gibt Butterfly-Cakes, Gurken-Sandwiches und DundeeCake. Und Kate, seit ihrer Hochzeit mit Prinz William Duchess of Cambridge, macht auch in schon einmal getragenen Kleidern einen guten Eindruck.

Königinnen ziehen dabei immer, besonders tragische. In den frühen Jahren der BRD, als noch nicht alles Gedruckte so bunt wie heute war, nannte man diese Art der Publikationen auch „Soraya-Presse“ – gemünzt auf die erste Frau des letzten Schahs von Persien.

Weil aber die konstitutionelle Monarchie in Europa als Staatsform weiter verbreitet ist als die Republik, kann man getrost auf die Geschehnisse der anderen Königs- und Adelshäuser zurückgreifen. Und die interessieren so sehr, dass mehr als acht Millionen dieser Zeitschriften Woche für Woche verkauft werden. Die von allen Medien betriebene Berichterstattung über die royalen Hochzeiten des vergangenen Jahres – William und Kate in London, Albert und Charlene in Monaco – haben der Begeisterung auch in Deutschland keinen Abbruch getan. Im Gegenteil.

Was es nicht gibt, ist eine fundierte Kritik am royalen Geschehen. Denn das ist nicht nur für die „Frau im Spiegel – Royal“, sondern für den gesamten deutschen Zeitschriftenmarkt ein gutes Geschäft. Da macht es auch nichts, dass hierzulande im Jahr 1919 alle Standesvorrechte des Adels abgeschafft wurden und jegliches „von“ und „zu“ seitdem ordinäre Bestandteile des Namens sind.

All das sieht und erfährt man bei der Lektüre der nun regelmäßig alle zwei Monate erscheinenden „Frau im Spiegel – Royal“. Die dreht sich unter den Rubriken „Royals unterwegs, Royals privat und Royals offiziell“ um den europäischen Adel. Eigentlich war der Ableger der Wochenzeitschrift „Frau im Spiegel“ nur als Spezialheft gedacht, dabei aber so erfolgreich, dass nach zwei Ausgaben entschieden wurde, in Serie zu gehen.

Später konnte dann mit Lady Di und der von ihren Männern arg gebeutelten Caroline von Monaco mitgelitten werden – allerdings stets auf hohem Niveau. Denn egal wie hart das Schicksal die Häuser traf: Auf einer Jacht und im Rolls-Royce weint es sich schöner – auch für die Leser.

Das Leben des Adels scheint so in den Zeitschriften eine Wirklichkeit gewordene Daily Soap zu sein. Allerdings zum Leidwesen der Zeitschriftenmacher nicht ganz so planbar. Das musste jedenfalls die „Neue Welt“ erfahren, die in ihrer Ausgabe 1/2012 titelte: „Victoria – Hurra, ein Junge! – Königin Silvia weint vor Glück“. Ob die Königin tatsächlich geweint hat, weiß man nicht, dass ihre Tochter Victoria jedoch eine kleine Prinzessin – Estelle – geboren hat, wurde noch in den Tagen publik, in denen das Heft am Kiosk auslag. Zum Heulen aber auch, dass das Kind den Redaktionsschluss nicht abwarten konnte.

In Deutschland und besonders im nördlichen Europa sorgte der Titel für Hohn. So schrieb die norwegische Zeitung „Dagbladet“: „Es ist kein Geheimnis, dass die deutsche Klatschpresse manchmal über das Ziel hinausschießt, aber diesmal übertrifft sie sich selbst.“

Denn glaubt man den unzähligen Meldungen in der deutschen Regenbogenpresse, müsste in den europäischen Königshäusern sowieso ein ständiger Babysegen herrschen. Wöchentlich wird hier beispielsweise William und Kate ein Baby oder wie es gerne heißt: ein „süßes Geheimnis“ angedichtet. Auch Letizia von Spanien hat gefühlt etwa ein Dutzend Kinder statt der tatsächlichen zwei. Andererseits kämpft die Spanierin auch wahlweise gegen Magersucht, Hofetikette oder beides zusammen.

Und dass sich just ihr Schwiegervater Juan Carlos dank Elefantenjagd und vermutlicher Affäre mit einer deutschen Prinzessin mit Imageproblemen herumschlägt, erfreut nicht nur die Gegner der Monarchie in Spanien, sondern auch die Presse in Deutschland. Denn von „Bunte“ über „Gala“ bis „Echo der Frau“ – der König und seine Eskapaden sind Thema Nummer eins.

Auch die nächste „Frau im Spiegel – Royal“ wird das Thema wohl nicht unberücksichtigt lassen. Doch da sie – wie der Untertitel verspricht – nur „Das Schönste aus der Welt der Königshäuser“ berichten will, muss sich Juan Carlos bestimmt nicht fürchten.