Hier darf über Schweden immerzu die Sonne leuchten, man sieht ein schmuckes Stockholm oder ebenso schmucke Gutshäuser. „Doch, Schweden ist so“, bestätigt Schauspieler Miroslav Nemec. Der Ivo Batic aus dem bajuwarischen „Tatort“ war in diesem Jahr das erste Mal in Schweden und hatte dort mal nichts mit Mord und Totschlag zu tun.

Vielmehr spielte er im 36. „Inga Lindström“-Film „Schatten der Vergangenheit“ die Hauptrolle. „Sehr überzeugend, nahezu genial“, findet ZDF-Hauptredaktionsleiterin Heike Hempel den Einfall der Autorin Christiane Sadlo, unter dem Inga-Lindström-Decknamen Schweden nach dem Cornwall von Rosamunde Pilcher als zweites Traumland am ZDF-Sonntagabend zu etablieren. Das Publikum scheint diese Wertschätzung zu teilen und stört sich nicht an der Kritikermeinung, dieses Schweden hier finde so wohl nur auf dem Bildschirm statt.

„Was heißt unrealistisches Operetten-Schweden? Wir drehen doch an originalen Schauplätzen und zeigen nur, was es dort wirklich gibt, schöne Landschaften, schöne Holzhäuser...“, sagt Hempel. Und schöne Geschichten gibt es auch mit garantiertem Happy End. Wie hier die vom nicht mehr ganz jungen, dafür natürlich schwerreichen Bauunternehmer Bengt Lindquist, der da eine wesentlich jüngere, durch einen Unfall an der Ausübung ihres Berufs gehinderte Balletttänzerin (Julia Maria Köhler) als neue Frau ins edel ausgestattete Heim mitbringt.

Dort lauert intrigenfroh seine Schwester, gespielt von Sonja Kirchberger. Und als sich dann noch ein hübscher Choreograf (Kristian Kiehling) einstellt, wittert man bereits das kommende Melodram. Zumal dieser Jüngling die Tänzerin unbedingt in die Welt der Bühne zurückbringen will. Und ein familiäres Geheimnis, siehe Titel, hat er auch noch zu bieten. „Älterer Herr, junge Frau – das kommt ja oft genug vor“, schmunzelt Nemec. Und vielleicht, setzt er hinzu, sei gar nicht so sehr der Altersunterschied das eigentliche Problem dieser Verbindung: „Ich kenne Tänzer. Die gehen zu 150 Prozent in ihrem Beruf auf. Ein Außenstehender hat da kaum eine Chance.“

Für den „Tatort“-Kommissar war dieser Ausflug in die harmonische Lindström- Welt „eine herrliche Abwechslung. Von meinen Theaterjahren her bin ich es ja gewohnt, in der Saison so mindestens zwei, drei ganz unterschiedliche Rollen hintereinander zu spielen.“ Und noch andere TV-Ermittler zieht es ins Lindström-Fach. Schon im nächsten Film der Reihe am 10. April „Das dunkle Haus“ wird man einen Krimi-Kollegen, den Schweizer „Tatort“-Kommissar Stefan Gubser, in Aktion sehen. Als Pferdegutbesitzer inmitten viel schöner, garantiert original schwedischer Landschaft.

Schatten der Vergangenheit