Vom 7. September bis zum 15. Oktober konnten sich Solokünstler und Bands für den deutschen ESC-Vorentscheid 2024 beim NDR bewerben. Dabei meldeten sich nach ARD-Angaben 963 Bewerber – 495 Solo-Künstler, 127 Bands und 71 Duos. Davon seien 572 Einsendungen mit mindestens einem eigenen Song hinterlegt gewesen.

Der deutsche ESC-Vorentscheid findet am 16. Februar 2024 in Berlin statt. Jetzt werden die Bewerbungen allerdings erst einmal von der ESC-Redaktion gesichtet. Die Bewerber sollen schnellstmöglich benachrichtigt werden. Wer also Mitte Februar auf der ARD-Bühne in Berlin um den Titel des deutschen Eurovision-Acts ins Rennen gehen darf, bleibt noch abzuwarten. Einige Namen sind allerdings bekannt.

Schlager-Alarm: Diese Stars verkünden ihre Bewerbung

„Ich hab mich zusammen mit Jorgen Olsen für den ESC beworben“, verkündete Alexandra Hofmann gestern in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Die Schlagersängerin kennt man als Duo mit ihrer Schwester Anita Hofmann. Jetzt gibt sie bekannt, dass sie auch im Duett für den ESC-Sieg Deutschlands kämpfen will – nur nicht mit ihrer Schwester, sondern mit dem Dänen Jorgen Olsen.

Damit holt sich Hofmann einen erfahrenen ESC-Sänger mit ins Boot: Jorgen Olsen gewann zusammen mit seinem Bruder – die Olsen Brothers – im Jahr 2000 für Dänemark den Eurovision Song Contest mit dem Song „Fly On The Wings Of Love“.

Mit welchem Song sich das Duo Hofmann und Olsen den Vorentscheid auf den Vorentscheid beworben hat, verriet Hofmann noch nicht. Allerdings erschien am 6. Oktober das Debüt-Album „Grün“ von Alexandra Hofmann, auf dem auch der gemeinsamer Song „Lights of freedom“ mit Olsen zu finden ist.

Ikke Hüftgold versucht zum zweiten Mal, beim ESC für Deutschland anzutreten

Auch Ikke Hüftgold verkündete auf Instagram seine Bewerbung für den deutschen ESC-Vorentscheid. Zunächst ließ er seine Fans abstimmen und startete eine Umfrage unter dem Namen „Soll Ikke wieder zum ESC?“. Das Ergebnis war eindeutig: 93 Prozent stimmten für die erneute Teilnahme des Party-Schlagersängers. In einer Story teilte er kurz darauf, dass der passende Song bereits fertig sei und fügte laut dem Portal „ESC kompakt“ hinzu: „Und wenn das beim NDR nicht klappt für Deutschland, dann trete ich für ein anderes Land an. Und das garantiere ich Euch.“

Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, hatte schon Anfang diesen Jahres sein Glück beim Vorentscheid versucht. Für seine Kandidatur zum ESC 2023 sang er den Song „Lied mit gutem Text“ und schaffte es auf Platz Zwei – direkt hinter der Rockband Lord Of The Lost.

Metalband mit Rap-Elementen will zum ESC 2024

Laut „ESC kompakt“ gibt es unter den eher unbekannteren Namen auch schon einen diesjährigen Favoriten: From Fall To Spring. Die Band hatte sich für 2023 beworben, musste sich dann allerdings Ikke Hüftgold im Tiktok-Voting geschlagen geben.

Auf Instagram gab die Band Mitte September bekannt, dass sie sich erneut für den Vorentscheid bewerben. In einem Kurzvideo zeigen sie ihren Song, der eine Mischung aus Metal und Rap ist. Ihre Fans vergleichen den Song mit Musik der Band Linkin Park.