Rund 78.000 Fans werden im kommenden Jahr beim Hurricane-Festival erwartet. Das dreitägige Musik-Festival auf dem Eichenring im Niedersächsischen Scheeßel bringt jedes Jahr Acts aus Genres wie Rock, Pop und Hip-Hop zusammen in den Norden. Die Veranstalter haben die ersten vier von insgesamt sechs Headlinern bekanntgegeben:

Ed Sheeran tritt 2024 beim Hurricane auf

Ed Sheeran gehört mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Der 32-jährige Brite veröffentlicht am 29. September sein siebtes Studioalbum „Autumn Variations“. Sheeran stand zuletzt 2014 in Scheeßel auf der Bühne. Jetzt kehrt er nach zehn Jahren zurück. Die Auftritte beim Hurricane und dem Schwesterfestival Southside werden 2024 seine einzigen Festival-Shows in Deutschland sein.

Ed Sheeran tritt nach 2012 und 2014 zum dritten Mal beim Hurricane auf. Foto: dpa/Ian West

K.I.Z. kommt zum fünften Mal zum Hurricane

Die Rapper von K.I.Z. behandeln in ihren Songs häufig Themen, die sich andere nicht trauen anzusprechen. Mit Satire und Provokation machen Tarek, Maxim und Nico immer wieder auf sich aufmerksam. Die Liveauftritte von K.I.Z. gleichen einer riesigen Party, die die Rapper 2024 bereits zum fünften Mal beim Hurricane feiern. Laut Veranstalter werden die Auftritte auf dem Hurricane und dem Southside die einzigen beiden Deutschland-Shows des Jahres sein.

Spielen ihre provokanten Songs 2024 exklusiv beim Hurricane und Southside: K.I.Z. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bring Me The Horizon 2024 beim Hurricane

Ebenfalls aus Großbritannien reisen Bring Me The Horizon nach Scheeßel. Die Metalcore Band lässt sich nur schwer in ein Genre pressen. In ihren Songs finden sich immer wieder auch Rock, Electro und Metal Elemente. Die Band wird immer wieder mit Linkin Park verglichen, die Sänger Oli Sykes auch als seinen größten Einfluss beschreibt. Das neue Album „Post Human: Next Gen“ erscheint am 12. Januar 2024.

Oli Sykes kommt gemeinsam mit seiner Band Bring Me The Horizon zum Hurricane. Foto: dpa/Daniel Vogl

Avril Lavigne als erste Solo-Headlinerin beim Hurricane

Mit Avril Lavigne feiert das Hurricane 2024 eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals, das seit 1997 stattfindet, ist eine Frau als Solokünstlerin Headlinerin. Die Bands Florence and the Machine (2015), Skunk Anansie (1999) und Garbage (1998) waren bislang die einzigen Headliner mit einer Frontfrau. Lavigne ist seit mehr als 20 Jahren weltweit erfolgreich. Die Pop-Punk-Sängerin hat 2022 mit Love Sux ihr siebtes Album veröffentlicht. Sie wird wie K.I.Z. 2024 exklusiv beim Hurricane und Southside auftreten.