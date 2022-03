Friesland - Aus dem Ruder FOTO: Julia Feldhagen Einschaltquoten Hohes Interesse an Krieg und Krimi und Fußball Von dpa | 03.03.2022, 11:48 Uhr | Update vor 35 Min.

Der Krieg in der Ukraine berührt die Menschen in Deutschland offenbar sehr. Das lässt sich an den Quoten der Sondersendungen verschiedener Sender zum Thema ablesen. Der Krimi im ZDF trug den Quotensieg davon.