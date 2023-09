Anlässlich der „Invictus Games“ Prinz Harry und Boris Pistorius am Samstagabend im ZDF-„Sportstudio“ zu Gast und | 28.08.2023, 10:56 Uhr | Update vor 37 Min. Von Patrick Kern dpa | 28.08.2023, 10:56 Uhr | Update vor 37 Min. Prinz Harry wird am 9. September im ZDF-„Sportstudio“ zu sehen sein. Archivfoto: dpa/PA Wire/Victoria Jones up-down up-down

Prinz Harry wird am Samstagabend im ZDF-„Sportstudio“ zu sehen sein – zusammen mit dem Bundesverteidigungsminister. Grund für den royalen Besuch in Deutschland sind die „Invictus Games“ in Düsseldorf.