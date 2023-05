Herbert Grönemeyer rast über die Bühne, tanzt auf die ihm eigene Art, ein breites Grinsen im Gesicht. Foto: IMAGO IMAGES/Frank Peter up-down up-down Auftritt in Hamburg Grönemeyer-Konzert: Der eigenwillige Star und seine Fans – funktioniert das wie früher? Von Dagmar Leischow | 19.05.2023, 15:56 Uhr

Herbert Grönemeyer hat am Donnerstagabend in Hamburg den zweiten Stopp seiner „Das ist los Tour“ eingelegt. So war das Konzert.