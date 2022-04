«Der König von Palma» FOTO: LIBERTAD TV-Tipp Henning Baum spielt den „König von Palma“ Von dpa | 15.04.2022, 00:05 Uhr | Update vor 59 Min.

In der Serie „Der König von Palma“ versinkt Henning Baum im Mallorca der 90er als Barbesitzer im Sumpf von Korruption und Gewalt. Das Ballermann-Sittengemälde kam auf dem Streamingportal RTL+ so gut an, dass der Sender schon eine zweite Staffel bestellte.