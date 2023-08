Ein Foto von einem Sommerfest kursiert im Internet. Es zeigt den „Traumschiff“-Darsteller Harald Schmidt mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen und Matthias Matussek. Die Veranstaltung wurde von dem Magazin „Die Weltwoche“ ausgerichtet, die von Roger Köppel geleitet wird, der für die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) im Nationalrat sitzt.

Das Foto hatte im Internet eine Welle der Empörung losgetreten. Nach dem ZDF und ehemaligen Kollegen äußert sich Schmidt nun auch selbst zu dem Besuch auf dem Sommerfest.

Das sagt der ehemalige Late-Night-Host selbst

In einem Interview in der Wochenzeitung „Die Zeit“ äußert sich Schmidt nun zu dem umstrittenen Foto. Angesprochen auf das Foto erklärt Schmidt, ihm sei die Aufregung, die er ernte, egal. Er habe nicht provozieren wollen. „Letzten Endes bin ich Autor. Ich verwerte das, was ich erlebe, auf der Bühne. Ich gehe dorthin, wo ich Material erwarte“, meint Schmidt zu dem Vorfall.

Angesprochen auf die umstrittene Vergangenheit von Matussek, der laut der Zeit davon sprach, dass „Deutschland von Millionen muslimischen Bodybuildern geflutet werde“, erklärt der ehemalige Late-night-Host, er lasse sich bei 400 Gästen nicht vorher briefen, wer was getan habe. „Also, wenn Sie mit jedem nicht mehr gesehen werden wollen, der ein bisschen eine merkwürdige Entwicklung gemacht hat, dürfen Sie nicht mehr ins Fußballstadion gehen“, meint Schmidt.

Stellungsnahme des ZDF zu Harald Schmidt

Harald Schmidt ist im November wieder in der Kult-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen. „Private Veranstaltungsbesuche von Protagonistinnen und Protagonisten, die auch für das ZDF tätig sind, kommentieren wir nicht“, zitiert das Nachrichtenportal „t-online“ den Sender. Schmidt werde demnach wie geplant die Rolle des Oskar Schifferle verkörpern.

Das sagt Klaas Heufer-Umlauf zum Foto

Der Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Harald Schmidt waren einst Kollegen. Zwischen 2011 und 2013 arbeitete der 39-Jährige bei der „Harald Schmidt Show“. In dem Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ von Micky Beisenherz fand Heufer-Umlauf klare Worte für das kursierende Bild.

„Da bleibt nicht mehr viel Humor bei so einem Bild“, sagt der Moderator zu Beisenherz. „Dass der da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist“, das lasse Klaas Heufer-Umlauf an sich selber zweifeln, da er einst eine „Art Bewunderung“ für Harald Schmidt empfand. „Es lässt tief blicken, zu sagen, ich nehme mir jetzt den ganzen Tag Zeit dafür.“

Wieso ist Hans-Georg Maaßen umstritten?

Hans-Georg Maaßen, der Mitglied der CDU ist, wurde bereits mehrmals für seine Aussagen kritisiert. Im Jahr 2018 äußerte er Zweifel an Berichten über rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz. Diese Haltung wurde als Verharmlosung rechter Gewalt und als Unterstützung rechtspopulistischer Positionen kritisiert. Zudem warfen ihm Kritiker vor, keine klare Distanz zu rechtsextremen Kreisen und Verschwörungstheorien zu haben.

Zu Beginn dieses Jahres forderten einige CDU-Politiker den Ausschluss von Maaßen aus der Union. Grund waren Interview-Äußerungen in einem rechtspopulistischen Internetportal. „Nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse“, sagte er und machte die „Politiker und Haltungsjournalisten“ für „Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben wird“ verantwortlich. Im Januar 2023 wurde er zum Chef der rechtskonservativen Werteunion gewählt, einer Gruppierung, die kein offizieller Teil der CDU ist.