An Pfingsten zeigte sich Scooter-Frontmann H. P. Baxxter auf Sylt zum ersten Mal offiziell mit seiner neuen Freundin an seiner Seite. Seit März sind der Sänger und die 37 Jahre jüngere Studentin Sara aus München ein Paar. Jetzt haben sie sich verlobt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Auf einem Urlaubs-Trip durch Schottland habe er um die Hand der 22-Jährigen angehalten. Details für die Hochzeit im kommenden Jahr stehen noch nicht fest, sicher ist aber offensichtlich: Gefeiert wird auf Sylt.

Bald Heirat auf Sylt: Bei der Pfingstparty 2023 im Roten Kliff zeigte sich das Paar erstmals offiziell. Archivfoto: Syltpress/Wolfgang Barth Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

H. P. Baxxter: Hochzeit von Scooter-Frontman auf Sylt

Das wundert niemanden, denn der 59-jährige Musiker ist seit vielen Jahren eingefleischter Sylt-Fan. Hier nimmt er sich kleine Auszeiten, feiert jedes Jahr in der Sansibar Silvester und auf Sylt hat er in der Vergangenheit auch immer eine neue Liebe vorgestellt. In diesem Jahr verwirklichte er sich außerdem einen kleinen Traum und trat zum ersten Mal auf seiner Lieblingsinsel mit seiner Band Scooter auf: Beim Sylt Open Air Ende Juli feierten sie mit Tausenden Besuchern eine Techno-Party auf dem Flughafengelände.

Baxxter und seine Sara beim Frühstück im Hotel Walter‘s Hof in Kampen. 2024 heiraten sie auf Sylt. Archivfoto: Syltpress/Wolfgang Barth Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Party-Location für Hochzeit von Baxxter und Sara auf Sylt noch unbekannt

Für die Hochzeitsparty auf Sylt 2024 wird sich der Hamburger mit seiner Braut allerdings eine neue Unterkunft aussuchen müssen. Denn das Hotel Walter’s Hof von Detlef Tappe in Kampen, wo Baxxter seit Jahren logiert, hat vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet. Und ob es in einem Jahr unter neuer Regie wieder öffnen wird, steht derzeit in den Sternen. Aber die Insel bietet ja reichlich Möglichkeiten, schön unterzukommen.

Mit einer Hochzeit auf Sylt steht der Musiker in einer Reihe mit anderen Prominenten und Nicht-Prominenten, die sich hier das Ja-Wort gegeben haben. Dazu zählen unter anderem Guido Maria Kretschmer, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Tennis-Ikone Michael Stich.