Nachrückerinnen bei „Germanys Next Topmodel": Best-Ager-Model Charlene beim Oben-Ohne-Shooting. Foto: ProSieben/Richard Hübner Nachrückerinnen bei „GNTM" Best-Ager-Models bei Heidi Klum müssen direkt zum Nackt-Shooting Von dpa, mma | 07.04.2023, 09:03 Uhr

Best-Ager-Models zeigen sich in der aktuellen Folge von „Germanys Next Topelmodel“ oben ohne und posieren auf dem Laufsteg in Dessous. Für zwei Kandidatinnen ist gleich schon wieder Schluss.