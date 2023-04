Heidi Klum begrüßt diese Woche neue Kandidatinnen bei „Germany‘s Next Topmodel“. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Sechs Neuzugänge „GNTM“: Heidi Klum holt mehrere Frauen um die 50 auf den Laufsteg Von dpa | 04.04.2023, 12:11 Uhr

Das Feld bei „Germany‘s Next Topmodel“ wurde in den letzten Wochen kleiner, jetzt holt Heidi Klum einige Neuzugänge in die Sendung: Sechs neue Kandidatinnen um die 50 Jahre werden in der Modelshow bei Prosieben zu sehen sein.