Gerd Nefzer FOTO: Carsten Koall Oscars Glamour, Krisen und „The Power of the Dog“ Von dpa | 25.03.2022, 22:22 Uhr | Update vor 13 Min.

Schreiben „The Power of the Dog“ oder „Coda“ Oscar-Geschichte? Nehmen zwei Deutsche Trophäen in Empfang? Wie bunt und wie ernst wird die Show? Die 94. Academy Awards sind spannend, dafür sorgt auch ein Frauentrio.