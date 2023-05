Heidi Klum dreht derzeit die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Foto: dpa/ProSieben/Richard Hübner up-down up-down GNTM 2023 „Germany‘s Next Topmodel“: Junge Kandidatinnen weinen im Luxushotel in Las Vegas Von dpa | 25.05.2023, 21:39 Uhr

Bei „Germany‘s Next Topmodel“ sind am Donnerstagabend auf ProSieben bei Katherine, Coco und Selma die Tränen geflossen – weil sie nicht feiern gehen durften. Ein Entschädigungsversuch kam bei den jungen Damen nicht wirklich gut an.