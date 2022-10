Vorstellung des Hamburger Pilotprojekts "GetOnSet" Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Film Gegen Fachkräftemangel: Start des Pilotprojekts „GetOnSet“ Von dpa | 26.10.2022, 14:55 Uhr

Um etwas gegen den Fachkräftemangel in der Filmbranche zu tun, hat Hamburg das Pilotprojekt „GetOnSet“ gestartet. Dabei lernen 15 Trainees zwölf Monate lang die Arbeit verschiedener Gewerke am Filmset kennen - kombiniert mit einer theoretischen Ausbildung an der Hamburg Media School. Das Ziel: interessierte Menschen aus anderen Branchen fit machen für eine Zukunft in der Filmbranche. „Mit dem Programm öffnen wir Arbeitsuchenden die Tür in die spannende Welt des Films und wollen der Filmwirtschaft weiter gute Entwicklungschancen am Filmstandort Hamburg bieten“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch am Filmset der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“.