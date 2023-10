Eine unbedachte Umarmung mit einem weiblichen Fan könnte Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo zum Verhängnis werden. Laut dem iranischen Portal „Sharq Emroz“ hat die iranische Justiz gegen den Portugiesen offenbar wegen Ehebruchs eine Strafe von 99 Peitschenhieben verhängt.

Fantreffen mit Malerin: Cristiano Ronaldo umarmt Frau

Was war passiert? Im September spielte Ronaldo mit seinem saudischen Club Al-Nassr in der asiatischen Champions-League beim iranischen Topclub Persepolis. Der auch im Iran sehr beliebte Ronaldo traf sich vor der Partie mit einer iranischen Malerin, die ihm ein Bild von ihm überreichen wollte. Zum Dank umarmte der 38-Jährige die körperlich beeinträchtige Frau. Die eigentlich nette Geste, von der es in den Sozialen Netzwerke ein Video gibt, kann im streng islamischen Iran als Ehebruch gewertet werden. Mehrere iranische Anwälte sollen Ronaldo deswegen angezeigt haben.

Die bloße Berührung einer Frau kommt im iranischen Gesetz einem Ehebruch gleich. Ronaldo könnte daher 99 Peitschenhiebe drohe, sollte er nochmal in den Iran einreisen. Eine offizielle Anklage gibt es bisher aber nicht.