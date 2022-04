„Tausend und ein Streit“ ist der Titel des diesjährigen Gewinners des vom WDR und der Kunsthochschule für Medien in Köln seit 1997 ausgerichteten Wettbewerbs „Kurz und schön“. Und obwohl Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt als Hauptdarsteller gesetzt waren, löste erst ein türkisches Brautmodengeschäft die Idee zu diesem Film in Sebastian Binders Kopf aus, wie der 30-jährige Filmstudent im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.

Im Brautmodengeschäft

„Am Anfang, wenn man in eine neue Stadt zieht, fällt einem ja immer etwas auf, was einem später banal erscheint“, erinnert sich Binder, der aus Frankfurt stammt und zuvor auf der Bauhaus-Uni in Weimar studiert hatte. „Da dachte ich: Ich will in so einem Geschäft mal einen Film spielen lassen.“

Und so kam es. Dietmar Bär spielt in Binders Film Mohammed, den Besitzer des Brautmodengeschäfts, der im Verdacht steht, Diamanten zu schmuggeln. Klaus J. Behrendt überwacht als rechthaberischer Kommissar Leo Steiner gemeinsam mit Kollegin Judith Haas (Nina Vorbrodt) Mohammeds Laden. Als dessen Mafia-Komplize Akif (Orhan Müstak) auftaucht, spitzt sich die Lage zu.

Bär und Behrendt saßen selbst in der Jury, die Binders Buch auswählte. „Die fanden das, glaube ich, ganz spannend“, so Binder. „Ich habe mir überlegt, in welchen Rollen würde ich die beiden gerne sehen?“ Mit dem „Tatort“-Image seiner beiden Stars ist Binder im Film humorvoll umgegangen. „Daraus, dass der eine hier der Verbrecher ist und der andere der Kommissar und sie sich aber eigentlich kennen müssten, habe ich einfach einen Gag gemacht.“

Die Dreharbeiten fanden im Juni in Köln-Bocklemünd statt und waren für Binder „fantastisch“ und „sehr lehrreich“. „Ich glaube, jeder Regisseur erträumt sich so einen Filmdreh!“ So hat Binder von Dietmar Bär etwa gelernt, jede Szene im Detail zu proben, bevor die Kamera überhaupt läuft. „Wirklich toll“ sei es, so Binder „mit solchen Profis zu arbeiten, weil dann der Dreh reibungslos funktioniert.“ Also keine Spur von Starallüren? „Das lief richtig gut. Wir haben die Figuren zusammen weiterentwickelt, dass man auf einen Nenner kommt.“

Gedreht wurde auf dem WDR-Gelände in den Kulissen der „Lindenstraße“, wo ein Friseur zum türkischen Brautmodengeschäft umgestaltet wurde. „Sehr angenehm“ fand Binder es, „in Kulissen zu drehen, statt „on location“. Das wäre bei einem echten Brautmodengeschäft anstrengend geworden wegen der Laufkundschaft und dem Verkehr.“ So aber hatte das Team Ruhe und Freiheit. Und natürlich mehr Geld zur Verfügung, als Binder es von Studentenfilmen gewohnt war.