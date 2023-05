Justine Triet (2. v.r.), gewinnt als erst dritte Frau die Goldene Palme. In ihrem Film „Anatomy of a Fall“ spielt Sandra Hüller (2. v.l.) die Hauptrolle. Außerdem auf dem Bild: die Schauspieler Milo Machado Graner (l.) und Antoine Reinartz (r.). Foto: dpa/Invision/AP/Vianney Le Caer up-down up-down „Historische“ Filmfestspiele Hauptpreis in Cannes verliehen: Justine Triet bekommt Goldene Palme Von dpa | 28.05.2023, 08:30 Uhr

Die Französin Justine Triet ist erst die dritte Frau, die bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewinnt. Hauptdarstellerin ihres Dramas „Anatomy of a Fall“ ist Sandra Hüller. Sie spielt auch in einem weiteren Film mit, der ausgezeichnet wurde.