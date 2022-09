30. Filmfest Hamburg - Eröffnung Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Hamburg Filmfest mit Weltpremiere, Prominenz und Politik gestartet Von dpa | 29.09.2022, 20:50 Uhr

Lieder über den Frieden, die Ukraine-Flagge auf dem Roten Teppich und ein ukrainisches Filmfest zu Gast in Hamburg - politisch wie eh und je ist das Filmfest Hamburg in seine 30. Ausgabe gestartet. „So sehr wie ich mich über den ukrainischen Besuch freue, so traurig macht es mich. Denn in welchen Zeiten leben wir denn, dass ein Filmfestival auf der Flucht sein muss“, sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel zu Beginn des Filmfestes am Donnerstag in Hamburg. Das Filmfest Hamburg ist in diesem Jahr wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine Gastgeber für das ukrainische Molodist-Filmfestival aus Kiew, das seine nationalen Wettbewerbsteilnehmer präsentieren wird.