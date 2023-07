Timm Kröger Foto: Neue Visionen Filmverleih up-down up-down Leute Film von Timm Kröger im Wettbewerb Filmfestivals Venedig Von dpa | 25.07.2023, 14:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig läuft dieses Jahr ein Film des deutschen Regisseurs Timm Kröger. „Die Theorie von allem“ ist einer der 23 Beiträge, die um den Goldenen Löwen konkurrieren, teilte die Pressestelle in Venedig am Dienstag mit. Hanns Zischler („München“), Jan Bülow („Lindenberg! Mach dein Ding“) und Olivia Ross („Knightfall“) spielen die Hauptrollen. Es handle sich um einen Film Noir in der Tradition etwa von Alfred Hitchock, teilte die betreuende Filmagentur mit. Es ist Krögers zweiter Spielfilm. Der Filmemacher wurde 1985 in Itzehoe geboren.