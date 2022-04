Sieben Kandidaten, vorgeschlagen von ihren genervten Beifahrern, lernen im Trainingscamp, ordentliche Autofahrer zu werden – dann dürfen sie gehen. Pardon, fahren. Oder im O-Ton der Sendung: „Nur wer sich hier verbessert, darf wieder auf Deutschlands Straßen.“ Das Fernsehen sorgt für Sicherheit, beruhigend. Moderatorin Panagiota Petridou, Ex-Rennfahrer Manuel Reuter und Verkehrspsychologe Ulrich Höckendorf küren schließlich den schlechtesten Autofahrer – er bekommt eine Bahncard 100.

Die Charaktere sind, wie aus Castingshows und Artverwandten bekannt, herrlich schrullig und gegensätzlich. Tatjana wird von ihrem Mann und dessen Autoversicherung gar nicht mehr ans Steuer gelassen, Dogan ist vor Angst bei jeder Fahrt schweißgebadet und will nur seinem Vater, einem Fahrlehrer, gefallen. Fast möchte man vergessen, dass dahinter echte Menschen, ihre Probleme und Beziehungen stehen. Aber Schwamm drüber, schließlich sind alle freiwillig hier.

Mit dabei ist auch Aline aus Versmold bei Halle (Westfalen) mit ihrem Beifahrer und besten Freund Hasan. Aline liebt Adrenalin und Achterbahn, und so fährt sie auch Auto. Ob sie die Schlangenlinien nur für die Show oder auch in Wirklichkeit hinlegt – man möchte die Antwort lieber gar nicht wissen. Beifahrer Hasan findet das jedenfalls „actionreif“, was Aline da am Steuer macht, und sie selbst findet nach der ersten „Challenge“ (so heißen Aufgaben heute im Fernsehen), dass sie schon „voll viele Meter“ gefahren sind. Überhaupt sind das Spannendste an diesem Sonntagsfahrer-TV – wie auch im Urlaubsstau – die Gespräche zwischen Fahrern und Beifahrern. „Nordwesten, was ist das denn?“, fragt sich eine Bahncard-Aspirantin bei der ersten Challenge: ohne Navi das Trainingscamp finden. Klingt einfach, ist aber für manchen Kandidaten tatsächlich eine Herausforderung – da ist es dann wieder, das TV-Phänomen Häme, Fremdscham, Überlegenheitsgefühl. Auf dem heimischen Sofa lacht es sich lässig und gehässig über die Deppen am Steuer. Jeder kennt sie aus dem Alltag, jeder regt sich über sie auf, und jetzt gibt es sie endlich auch im Fernsehen. Es ist so naheliegend, warum ist darauf nicht früher jemand gekommen?

Moderatorin Petridou hat natürlich ein Navigationsgerät. Denn, so die charmante Ansagerin: „Ich liebe Ansagen.“ Nachdem alle Kandidaten das Ziel erreicht haben, müssen sie ihre Führerscheine abgeben, das Tor schließt sich. Wem sich unangenehme Assoziationen mit einer Haftanstalt oder Schlimmerem aufdrängen, hat die Ironie nicht verstanden. Nicht vergessen: Die sind alle freiwillig hier.

Es ist erleichternd zu sehen, dass auch die Macher von Ausscheidungsshows dazulernen. Bei „Abgewürgt und ausgebremst“ ist die Motivation optimal: Wer sich richtig anstrengt, darf zuerst nach Hause, nicht zuletzt. Vorher muss man sich aber schon noch ein bisschen veralbern lassen. Schließlich hat man es kraft mangelnder Fahrkompetenz nicht anders verdient, und der Zuschauer möchte unterhalten werden.