Die Debatte um einen mutmaßlichen Fake-Tweet in einem RTL-Beitrag von „Explosiv Weekend“ hat nun doch weitreichende Konsequenzen für Moderator Maurice Gajda. Nachdem der Sender die Zusammenarbeit mit dem 40-Jährigen zuvor auf Eis gelegt hatte, beendet er sie nun endgültig.

„RTL NEWS beendet fristlos die Zusammenarbeit mit dem freien Reporter und Moderator Maurice Gajda. Die internen Prüfungen zu seinem Beitrag in ‚Explosiv Weekend‘ vom 5. August 2023 haben schwere Verfehlungen von Maurice Gajda bei der Erstellung des Beitrags ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar sind“, teilt RTL in einem offiziellen Statement mit.

Petry schickt Abmahnung heraus – Unterlassungserklärung durch RTL

Vor wenigen Tagen wurden Vorwürfe von der früheren AfD-Sprecherin Frauke Petry laut, dass in dem besagten Beitrag ein Tweet eingeblendet wurde und ihr zugeschrieben wurde, den sie allerdings so nie verfasst hätte. Speziell ging es in dem Beitrag um den Sänger Trong, der Anfang des Jahres beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023 antrat.

Im Gespräch mit Trong und dessen Freunden zitiert Gajda einen Tweet, der eine Reaktion auf die ESC-Kandidatur von Trong darstellen soll. Darin heißt es: „Ich glaube kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.“ In dem Beitrag schreibt er das Zitat Frauke Petry zu, der Text wird auch in typischer Twitter-Optik eingeblendet. Danach ergänzt Gajda, dass der Post inzwischen gelöscht worden sei.

Frauke Petry bezeichnete den Tweet als „Fake“ und teilte mit, eine Abmahnung herauszuschicken. Gajda ließ später mitteilen, dass er das Zitat notiert habe, nachdem er diesen Anfang des Jahres – noch vor der angeblichen Löschung – gesehen habe. RTL räumte dazu ein, dass der eingeblendete Tweet nur auf der Notiz Gajdas beruhte und der Tweet grafisch nachgebaut wurde.

Der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge hat Frauke Petry tatsächlich eine Abmahnung abgeschickt. RTL habe diese erhalten und eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, bestätigte eine Sprecherin des Senders am Donnerstag der Zeitung.

Keine Hinweise auf tatsächliche Tweet-Existenz gefunden

Nun gibt RTL in dem offiziellen Statement zu, dass bei den weitreichenden Prüfungen bisher keinerlei Hinweis gefunden werden konnte, dass es den Tweet in dieser Form jemals gab. „Wir entschuldigen uns bei Frau Dr. Petry. Wir haben Maurice Gajda als engagierten und leidenschaftlichen Reporter kennengelernt. In diesem Fall gibt es aber zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht. Sie schaden der wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit unserer rund 1.300 Journalistinnen und Journalisten“, lässt sich Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News zitieren.

Gajda hat sich zu dem endgültigen Rauswurf noch nicht offiziell geäußert.