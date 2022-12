Erzählte über seine Zeit in Haft: Tennislegende Boris Becker. Foto: SAT.1 up-down up-down Exklusiv-Interview im TV Boris Becker über britische Haft: Lebensgefahr und emotionale Nachrichten Von dpa | 20.12.2022, 22:53 Uhr

Rund siebeneinhalb Monate saß Boris Becker in Großbritannien in Haft. Nun erzählt er ausführlich darüber, wie er dort hinkam - und was er dort erlebte. Auch zu seinen Zukunftsplänen äußerte er sich.