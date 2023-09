Martin Rütter ist seit vielen Jahren als TV-Hundetrainer in Deutschland bekannt. Seine erste Fernsehshow „Eine Couch für alle Felle“ feierte 2003 Premiere. Darauf folgten viele erfolgreiche TV-Formate, unter anderem „Der Hundeprofi“ und „Die Welpen kommen – mit Martin Rütter“. Dabei entwickelte der Hundetrainer ein besonderes Gespür für Tiere, insbesondere für diejenigen, die als schwierige Fälle gelten.

Abseits der Rolle als Hundetrainer ist Rütter ein erfolgreicher Geschäftsmann und Investor, der viele Unternehmen gegründet hat. In einer Folge des „OMR-Podcast“ mit Philipp Westermeyer spricht er jetzt über seinen unternehmerischen Erfolg und lässt hinter die Kulissen blicken.

Rütter wollte eigentlich Sport-Journalist werden

Das erste Mal mit Hunden arbeitete Rütter in Köln. Was anfangs als Nebenjob gedacht war, entwickelte sich mit der Zeit zu einem erfolgreichen Geschäft. Während seines Studiums an der Sporthochschule Köln – wo er eigentlich den Traum verfolgte, Sportreporter zu werden – verdiente er sich mit dem Ausführen von Hunden etwas Geld dazu. Schnell erhielt er zahlreiche Anfragen und entdeckte mit der Zeit seinen Geschäftssinn.

Wie erfolgreich der Hundetrainer wirklich ist, erzählt er in der Öffentlichkeit eigentlich ungern. „Ich bin nicht so der Typ, der auf rote Teppiche rennt. Ich mache um Preisverleihungen immer einen großen Bogen und rede ja eigentlich doch relativ wenig darüber, was bei uns so unternehmerisch los ist“, so Rütter.

Martin Rütter zu Gast bei der NDR Talkshow. Archivfoto: IMAGO IMAGES / APress Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Von der Hundeschule zur eigenen Bühnenshow

Im Podcast erzählt Martin Rütter weiter, wie breit er unternehmerisch aufgestellt ist. Neben seiner Arbeit als Hundetrainer betreibt er einen Online-Shop, in dem Hundeprodukte angeboten werden. Darüber hinaus hat er eine eigene TV-Produktionsfirma, die seit vielen Jahren unter anderem seine eigenen Fernsehshows wie „Der Hundeprofi“ für den Fernsehsender Vox produziert.

Des Weiteren füllt er deutschlandweit große Arenen mit seinen Live-Bühnenshows, für die er sogar eine eigene Event- und Künstlermanagement-Firma gegründet hat. Seine Shows ziehen pro Tour etwa 500.000 Zuschauer an und sind damit sein wichtigster Umsatztreiber.

Gibt es seine Hundeschulen bald auch in China?

Das Netzwerk an Hundeschulen namens „DOGS“ soll in Zukunft weiter wachsen. Die Schulen werden von Trainern geleitet, die nach Rütters Trainingskonzept ausgebildet wurden. In Deutschland und den angrenzenden Ländern gibt es derzeit ungefähr 120 der Hundeschulen. Wie er im Gespräch erzählt, sind weitere Schule in Südtirol und Dubai geplant.

„Wir könnten viel schneller wachsen. Wenn ich jetzt auf die Nachfrage schaue, könnten wir jedes Jahr ganz entspannt 100 neue Schulen gründen“, so Rütter. Somit könne er nicht mehr die intensive Betreuung und die Qualität seiner Trainer gewährleisten. Hundehalter mit Problemen sollen sich an seine Schulen wenden können. Diese Möglichkeit solle es an jedem Standort geben.

Für die Zukunft plant der Hundeprofi weiter zu expandieren. „China ist für uns ein riesengroßes Thema.“ Sein nächstes Ziel sei die Internationalisierung der Hundeschulen. Er könne sich sogar vorstellen, dass es mehr als 1000 Schulen werden.