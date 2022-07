Schauspieler Erdal Besikcioglu ist als TV-Kommissar Behzat C. beim Volk beliebt, bei der Regierung verhasst. FOTO: Adam Film up-down up-down Er säuft, flucht und prügelt Streit um den „türkischen Schimanski“: Kommissar kontra Regierung Von Susanne Güsten | 18.05.2012, 10:43 Uhr

Jeden Sonntagabend tritt der türkische Fernsehkommissar Behzat C. an, um einen neuen Fall zu lösen. Die Fernsehserie „Behzat C. – Kriminalgeschichten aus Ankara“ ist ein Quotenhit, nicht zuletzt, weil Behzat C. so etwas ist wie der türkische Schimanski: Er säuft, flucht und prügelt. Doch der Kommissar hat nicht nur Freunde. Einige in der religiös-konservativen Regierung von Premier Erdogan kritisieren den TV-Polizisten.