„Letzte Saison. Wenn es Zeit ist zu sterben“ heißt der beeindruckende Dokumentarfilm, den Sigrid Faltin im Auftrag des Südwestrundfunks erarbeitet hat. Wie ist es für Betroffene, Angehörige, Betreuer und Ärzte, wenn ein Mensch kurz vor dem Tod steht? Das wollte Sigrid Faltin zeigen. Doch wie findet man Menschen, die mitmachen? Wer ist bereit, sich in dieser Phase von einer Kamera begleiten zu lassen? Im Freiburger Josefskrankenhaus machte sich Faltin mit dem Arzt Dr. Matthias Rilling auf die Suche. Und sie gelangte an drei Kranke, die bereit waren, in diesen besonderen Wochen ein Kamerateam um sich zu haben.