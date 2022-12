Das ist die „Tatort“-Bilanz für das Jahr 2022. Foto: dpa/Christoph Schmidt up-down up-down Krimireihe im Ersten Einschaltquoten: So beliebt war der „Tatort“ im Jahr 2022 Von dpa | 27.12.2022, 11:00 Uhr

Fast jede Woche Sonntag läuft in Deutschland ein „Tatort“ – und das seit den 1970er Jahren. Doch die Krimireihe war in diesem Jahr nicht ganz so beliebt wie zuvor. So schnitten die „Tatorte“ ab.