DSDS 2015 wird ab sofort weniger süß und weniger sexy: Robin und Laura sind raus. Was ist sonst passiert in der Balver Höhle? Wir berichten live. (Wieso darf Chica Susi Unique nicht in die Eventshows?)

Warum ist DSDS 2015 nicht mehr live? Darum!

Oje! Nach elf Jahren ist bei DSDS zum ersten Mal nichts mehr live, nur das Finale. Und warum? Damit RTL seine Kandidaten in Gastfamilien einquartieren kann. Denn davon kann man Einspielfilme drehen, in denen Blondinen bei Schäfer Heinrich Melkunterricht nehmen. Musik ist überschätzt - in den letzten Staffeln machten nur die Castings Quote. Die Phase also, wo sich Leute blamieren. Endlich hat RTL einen Weg gefunden, die Erniedrigung in die Schlussfolgen zu retten, in denen bedauerlicherweise die meisten Kandidaten singen können. (Ballon-Sex vor der Bohlen-Jury: Muss man DSDS-Kandidaten vor sich selbst schützen?)

DSDS ganz unten: Lauras Pin-up-Fotos im Schweinestall

Um die Aufnahme von Laura, witzelt Oliver Geissen, haben sich vor allem Männer-WGs beworben. „Das wollten wir ihr denn doch nicht zumuten.“ Sondern? Zumuten will RTL der Sex-Bombe unter den DSDS-Kandidatinnen den Witz von der Fleischbeschau an der Fleischtheke. Laura kommt in einer Schlachterei unter, macht Wurst und muss im Schweinestall kichern, weil da ihr Pin-up aus dem DSDS-Bikini-Shooting hängt. Bei der Anreise hatte sie noch Angst, es könnte bei der Gastfamilie zu schmutzig sein. Sie lag gar nicht so falsch. (Zoff um die Osnabrücker DSDS-Kandidatin. Was war das los?)

Altersschwache DSDS-Witze über Heinos Alter

Oho! Oliver Geissen ist lustig drauf und macht bei jeder Anmoderation der Jury einen anderen Witz über Heinos Alter. Wir dokumentieren die Meisterleistung der RTL-Gagschreiber. Greisen-Witz 1: „Die Höhlen gibt es seit der Steinzeit. Heino, wie war das damals?“ Greisen-Witz 2: „Heino, Viviana ist so alt wie dein jüngstes Hüftgelenk. Wie fandst du sie?“ (Das Beste dieser DSDS-Staffel: Wir dokumentieren den Text von „Verliebt in der falsches Mädchen“.)

Robin singt, dass die Lämmchen weinen

Laura kommt an die Fleischtheke, der süße Robin posiert mit einem Lämmchen. Langsam wird eine Strategie hinter den DSDS-Gastfamilien erkennbar. Es bleibt ein Jammer, dass Robin Holz hackt und sich mit Tierkindern fotografieren lässt. Gesangsunterricht wäre sinnvoller gewesen. Mandy Capristo findet, dass Robin in der Balver Höhle seinen besten Auftritt hingelegt hat. Und es stimmt: So viele Töne wie diesmal hat er noch nie getroffen. (Mandy, Bohlen und der Sex: Mehr erfahren.)

„Scheiß-Dieter“: Erica auf den Barrikaden

Arme Erica! Erst landet sie bei einer Gastmutter, die Bauchtanz-Kurse gibt. Dann bekommt sie ein mieses Jury-Urteil. Bohlen bescheinigt ihr, dass es für sie schwer wird. Kein Abenteuer, steril, Song zu schwer: Erica kommen bei diesen Worten erst die Tränen, dann kommt die Wut: Ihr geht gerade ein Satz durch den Kopf, den sie im Fernsehen nicht sagen kann, erklärt sie. Hoffentlich schreibt sie ihn später bei Facebook. Es muss was Gutes gewesen sein, denn zu den Dingen, die sie im Fernsehen noch sagt, gehört ein bündiges „Scheiß-Dieter“.

Das Sauerland gehört Jeannine

Endlich, endlich, endlich singt Jeannine “Tausendmal belogen“. Und die Balver Höhle brennt. DJ Antoine hat mit Andrea Berg nicht viel am Hut, aber wenn die Masse tobt, ist er in seinem Element - und wird zum Dirigenten des Jubels. Heino findet Jeannines Version besser als die von Andrea Berg. Dieter Bohlen darf das als Bergs Produzent zwar nicht so sehen, ist aber auch zufrieden. Wird noch einmal eine Schlagerfee der DSDS-Superstar?

Antonio: Geiler Hund und Muschi-Witze

Wir haben schon Antonios Rausschmiss gefordert, als er noch mit Marcel und Severino auf Thailands Hotelbetten rumgefurzt hat. In seiner Gastfamilie spricht er Mutter Uschi nun als Muschi an und heizt dem geilen Haushund ein, der ein Kuscheltier anrammelt. Der Einspieler zeigt Antonio in einem einzigen pubertären Lachanfall. Er muss raus. Egal, wie maskulin seine Reibeisenstimme röhrt. Der Ferkelhumor disqualifiziert ihn als Mann für gewisse Balladen. (Is mir egal: Wie schlecht ist Kazim Akboga wirklich?)

RTL-Irrsinn vom Feinsten: Seraphina bei Schäfer Heinrich

„Meine Lisa und meine Seraphina“, sagt Seraphinas Gastvater Schäfer Heinrich, als die DSDS-Kandatin seine Rotbunte melkt. „Da kommen richtig schöne Gefühle auf“, sagt er, spricht von Romantik und bittet Seraphina zum Schäferstündchen ins Heu. „Was hältst du davon?“ - „Abstand!“ Ein überdrehter Schlager-Bauer gräbt eine 20-jährige Kodderschnauze aus Wuppertal an. So schön kann Entertainment sein, wenn RTL in Topform ist.

Jugendschutz - Viviana muss von der Bühne

Tragisch: Bei den Eventshows von DSDS 2015 ist nur noch die Telefonabstimmung live. Das reicht aber, um Viviana noch in letzter Minute von der Bühne zu schicken. Der Jugendschutz verlangt es so. Als Minderjährige darf sie jetzt nicht mehr auftreten. Auch wenn darauf gar nicht gesungen wird. Nicht mal in den Helikopter, mit dem die Sieger nach Leipzig geflogen werden, darf sie. Da sie als erste weiterkommt, wird sie das aber nicht allzusehr kränken.

Wer ist weiter, wer ist raus bei DSDS?

Weiter bei DSDS sind:

Viviana,

Antonio,

Jeannine,

Severino,

Seraphina,

Erica.

Raus sind:

Robin,

Laura.

Alle Höhepunkte und Tiefschläge von DSDS 2015 auf unserer Themenseite.