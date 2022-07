Gesine Cukrowski gab ihr TV-Debüt in der „Praxis Bülowbogen“ 1987. In der neuen ZDF-Serie spielt sie Hotelchefin Eva de Vries (Symbolbild). FOTO: Andreas Arnold/dpa up-down up-down Dreharbeiten Das sind die Stars der ZDF-Serie Hotel Mondial Von Maren Ramünke-Hoefer | 27.07.2022, 19:00 Uhr

In der neuen ZDF-Vorabendserie, die zurzeit am Pfaffenteich in Schwerin gedreht wird, spielen altbekannte und junge Film- und Theater-Talente mit. Wir stellen einige von ihnen vor.