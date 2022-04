Höchst angenehm hingegen hat Schudt die Dreharbeiten zur neuen ZDF-Krimireihe „Mordshunger“ erlebt, die in ländlicher Umgebung des Bergischen Landes stattfanden: „Das Arbeiten ist total konzentriert. Man wird nicht gestört und stört niemanden. Alle sind gewarnt, freundlich und positiv gestimmt - in der Stadt dagegen muss man Straßen sperren und nervt die Leute. Da sieht man zu, dass man schnell fertig ist, während man sich auf dem Land in der Drehpause mal ein Stündchen auf die Wiese setzt. Das ist einfach viel entspannter.“