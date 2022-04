Erzählt wird die Geschichte der Familie Bockelmann – so Jürgens’ richtiger Nachname – vom Anfang des 20. Jahrhunderts an bis Mitte der 60er-Jahre. Dabei spielt Miguel Alexandres wunderschön ausgestattete Elf-Millionen-Euro-Produktion mit Zeitsprüngen, die erst verwirren, dann den Reiz erhöhen. Die russische Revolution wird gestreift, die Nazi-Zeit in Österreich, das Ende des Weltkrieges und der Mief der 50er-Jahre. Viel, aber nicht zu viel für den Zweiteiler, dessen Fortsetzung morgen Abend läuft. Nur auf die mal zu pathetische, dann wieder zu süßliche Hintergrundmusik hätte man verzichten sollen. Denn auch ohne sie wäre die Geschichte erste Sahne.