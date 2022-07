„Für Sherlock Holmes bleibt sie immer die Frau.“ So lautet der erste Satz der im Juli 1891 im englischen „Stand Magazine“ erschienenen Kurzgeschichte „Ein Skandal in Böhmen“. Gemeint ist Irene Adler, Opernsängerin, Freigeist und ehemalige Geliebte des böhmischen Thronfolgers. Sie ist die einzige Frau, die cleverer ist als der Meisterdetektiv und ihn mit seinen eigenen Mitteln schlägt.

Im London der Jetztzeit wird aus dem böhmischen ein „Skandal in Belgravia“. Und auch sonst ändert sich einiges: Irene Adler (Lara Pulver) ist zwar immer noch ein Freigeist, allerdings arbeitet sie nun unter dem Titel „The Woman“ als Domina vorzugsweise für den britischen Hochadel. Da sie im Besitz von kompromittierenden Fotografien eines Mitglieds des Königshauses ist, wird Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) von Bruder Mycroft auf sie angesetzt. Doch im Laufe der Ermittlungen bekommen er und Kompagnon Dr. John Watson (Martin Freeman) es mit der CIA, Terroristen und sogar Erzfeind James Moriarty zu tun. Zudem scheint der emotional verkümmerte Detektiv sich zu der so klugen wie rücksichtslosen Domina hingezogen zu fühlen.

Den bekanntesten Detektiv der Welt ins 21. Jahrhundert zu transferieren schien unmöglich, aber die Erfinder der Serie, Steven Moffat und Mark Gatiss – Letzterer ist übrigens als Holmes Bruder Mycroft zu sehen – haben gewagt und gewonnen. Nun bloggt Dr. Watson die Fälle um Holmes, dieser nutzt exzessiv Laptop und Handy. Doch trotz des Einsatzes neuer Techniken und popkultureller Referenzen erkennt jeder immer noch der Kern um die alten Geschichten und Charaktere. Und auch Inspector Lestrade und Hauswirtin Mrs. Hudson haben es in die Jetzt-Zeit geschafft. Besonders großartig ist, dass die Serie weder aufgesetzt noch unlogisch erscheint, denn Gatiss und Moffat zitieren und entstauben das Original, ohne es zu beschädigen.

Kein Wunder also, dass schon die erste „Sherlock“-Staffel bei der Erstausstrahlung in England 2010 wie eine Bombe einschlug: Die BBC-Serie wurde in 180 Länder verkauft, gewann mehrere Preise und machte die Hauptdarsteller Cumberbatch und Freeman über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Erstere spielte daraufhin im Oscar-nominierten Agententhriller „Bube, Dame, König, Spion“ mit und wird bald als Bösewicht „Khan“ in „Star Trek 2“ Captain Kirk das Leben schwer machen. Freeman hingegen treibt es nach Mittelerde, wo er als Bilbo Beutlin die Hauptrolle in Peter Jacksons „Der kleine Hobbit“ spielen wird.

Doch zurück zur Serie: Auch die deutsche Ausstrahlung im vergangenen Sommer in der ARD war erfolgreich. Nun zeigt das Erste ab diesem Donnerstag die neue Staffel. Und das sogar schon um 20.15 Uhr. Allerdings laufen die beiden anderen Folgen dann wieder erst um 21.45 Uhr.

Geplant war eigentlich, dass die erste Folge am 25. Mai um 21.45 Uhr laufen sollte. Doch da es sich dann um einen gerade bei jüngeren Zuschauern äußert unbeliebten Sendeplatz handelt – Freitagabend – hat man sie auf diesen Donnerstag vorverlegt. „Wie der Zuschauerzuspruch der ersten Staffel ,Sherlock‘ zeigt, wird dieses spezielle Krimiformat auf dem späteren Sendeplatz um 21.45 Uhr sehr gut angenommen“, sagt dazu Regina Krachowitzer, Leiterin der Presseabteilung der Degeto, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Degeto ist nämlich nicht nur Eigenproduzent der Freitagsabend-Schmonzetten, sondern auch die Filmeinkaufsorganisation der ARD und hat für Deutschland die Ausstrahlungsrechte von „Sherlock“ in Lizenz erworben. „Um eine eventuell noch breitere Zuschauergruppe erreichen zu können, wurde die Gelegenheit wahrgenommen, die erste Folge der 2. Staffel auf den Hauptabendtermin um 20.15 Uhr zu legen“, erklärt Krachowitzer weiter.