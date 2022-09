Filmpremiere «Mittagsstunde» Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Film Dörte Hansens „Mittagsstunde“ feiert Filmpremiere in Husum Von dpa | 12.09.2022, 23:08 Uhr

Der Spielfilm „Mittagsstunde“ nach dem Erfolgsroman von Dörte Hansen („Altes Land“) hat in Husum (Schleswig-Holstein) seine Deutschlandpremiere gefeiert. Anwesend war neben dem Filmteam um Grimme-Preisträger Lars Jessen („Für immer Sommer 90“) als Produzent und Regisseur am Montagabend auch der Ministerpräsident des Landes, Daniel Günther (CDU). Im Anschluss an die Vorführung spendeten rund 1000 Zuschauer den angereisten Darstellern wie Charly Hübner („Polizeiruf 110“) - überraschend mit Glatze -, Hildegard Schmahl und Peter Franke viel Applaus.