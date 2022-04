Petra Wernz hat Timon die ersten vier Tage der Walz begleitet. Es waren untypische Tage: Zuerst das Abschiedsfest der „Bruderschaft“ für ihn und zwei weitere „Jungreisende“, dann zwei Tage mit Gesang und Brauchtum in einer größeren Gruppe, dann geht er mit Christian weiter. Sechs Wochen wird der „Altreisende“ den Frischling noch in die Walz einführen, bis seine Wanderschaft in Quakenbrück endet. Von da an ist Timon auf sich gestellt.

Der Film bietet kein romantisch-verklärtes Bild der Walz: Stundenlang im Regen auf Mitfahrgelegenheiten warten, der Magen hängt durch, Arbeit zu finden ist schwierig. Dabei weiß Christian so schöne Geschichten von seiner Wanderschaft kreuz und quer durch die Welt zu erzählen. Aller Anfang ist schwer – und macht neugierig, wie es mit Timon wohl weitergeht.

Wertung: 4 von 6 Sternen