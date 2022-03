Dieter Nuhr FOTO: Marcel Kusch Kunst Dieter Nuhr kombiniert für Ausstellung Fotos mit Keramik Von dpa | 10.03.2022, 15:13 Uhr | Update vor 51 Min.

Der Kabarettist Dieter Nuhr kombiniert für eine Ausstellung in Düsseldorf eigene Fotos mit Keramik-Exponaten. Die Schau „Dieter Nuhr: Reisezeit - Zeitreisen“ soll von Mitte März an im Deutschen Keramikmuseum „Hetjens“ in Düsseldorf zu sehen sein. „Ich habe Bilder gemacht, weit bevor ich auf der Bühne war“, sagte Nuhr vorab bei einem Rundgang am Donnerstag. Für die Ausstellung habe er nun Keramik-Exponate aus verschiedenen Ländern ausgewählt und mit seinen Reise-Fotografien verknüpft.