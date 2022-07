Lange war der späte Sonntagabend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fest in männlicher Hand: Martin Beck, der altgediente Kommissar aus der Feder des schwedischen Ehepaars Maj Sjöwall und Per Wahlöö, hatte hier ebenso seinen Stammplatz wie der ewige Wallander oder „Der Adler“ aus Dänemark mit Jens Albinus. Nachdem den skandinavischen Krimidamen der Triumph auf dem Buchmarkt längst gelungen ist, häufen sich auch im deutschen Fernsehen deren Pendants. Im letzten Jahr ermittelte die blondbezopfte Maria Wern im malerischen Gotland, an diesem Montag startet die zweite Staffel „Irene Huss Kripo Göteborg“. Bereits 2010 beeindruckte die dänische Kollegin „Kommissarin Lund“ mit einer furiosen zweiten Staffel, die Serie feierte als US-amerikanisches Remake „The Killing“ international Erfolge.

Was macht den besonderen Reiz der skandinavischen Krimifrauen aus? Wie viele Etiketten erweist sich auch das der skandinavischen Ermittlerinnen bei näherem Hinsehen als zu plakativ, um den einzelnen Figuren gerecht zu werden.

Zwar sind die Schwedinnen Maria Wern und Irene Huss beide Kreationen erfolgreicher Romanautorinnen (Anna Jansson und Helene Tursten) und beide Mütter. Darin unterscheiden sie sich zunächst einmal von Kommissarin Lund, die keiner Romanvorlage folgt und in ihrem burschikosen und oft verbissenen Einzelkämpfertum eher wie eine weibliche Ausgabe des klassischen männlichen Ermittler-Querkopfs wirkt. Tatsächlich taucht ihr Name im Originaltitel „Forbrydelsen – Verbrechen“ gar nicht auf.

Während Irene Huss über eine intakte Familie verfügt, die zu schützen für sie im Auftakt der neuen Staffel zu einem lebensgefährlichen Unternehmen gerät, ist die schöne Maria Wern verwitwet und alleinerziehend. Sie wendet schon einmal schockiert den Blick von einem Explosionsopfer ab. Huss dagegen kann es kaum erwarten, der Obduktion beizuwohnen. „Du weißt doch, dass ich es nicht mag zu warten“, drängt sie die Rechtsmedizinerin in der neuen Folge „Der im Dunkeln wacht“. Sie bekommt es mit einem Mörder zu tun, der mitten im Wald einen regelrechten Friedhof mit seinen weiblichen Opfern angelegt hat, ohne die geringste Spur zu hinterlassen.

Der Frauenmörder ist die ultimative Prüfung, besonders für weibliche Ermittler. Kommissarin Lund hatte es in der ersten Staffel mit Politfilz, in der zweiten mit Militarismus zu tun. Der Kampf gegen die männlich beherrschten Domänen ist ein Motiv, das sich durch die Geschichten dieser Frauen aus dem Norden zieht. Die in dieser Hinsicht krasseste Figur hat zweifellos Stieg Larsson mit seiner traumatisierten und hochkriminellen Lisbeth Salander geschaffen. Bezeichnenderweise heißt der erste Band seiner „Millennium“-Trilogie im Original „Män som hatar kvinnor – Männer, die Frauen hassen“. Von der amazonenhaften Lisbeth Salander ist es ein weiter Bogen zur zerbrechlich wirkenden Maria Wern, dargestellt von Eva Röse. Die Aktionistin Lund (Sofie Grabol) und ihre ungeduldige Kollegin Huss (Angela Kovács) liegen auf dieser breiten Skala irgendwo zwischen den Extremen. Das Besondere an den skandinavischen Krimifrauen scheint zu sein, dass es von ihnen kein Abziehbild gibt, sondern dass sie im gesamten Spektrum weiblicher Identitätsmodelle zu Hause sind.

Das Erste zeigt vier neue Filme um Irene Huss: am 8. und 9. April, sowie 1. und 25. Mai, jeweils um 21.45 Uhr.