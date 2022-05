ARCHIV - Marlene Dietrich (r) wird von der Schauspielerin Hildegard Knef bei ihrer Ankunft in West-Berlin begrüßt (1960). Foto: Konrad Giehr/dpa FOTO: Konrad Giehr Hollywood Die Überdiva - Marlene Dietrich starb vor 30 Jahren Von dpa | 06.05.2022, 09:51 Uhr

In ihren letzten Jahren griff sie viel zum Telefon: Marlene Dietrich war einer der wenigen deutschen Weltstars. Sie lebte vor ihrem Tod zurückgezogen in Paris. Was macht sie bis heute so besonders?