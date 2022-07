D as Personal: Natürlich ist der Krimi voll und ganz auf Til Schweiger zugeschnitten, der „dank“ der Schussverletzung seines Kollegen als Solist ermitteln kann. Doch auch Fahri Yardim als Gümer wird bestens eingeführt: Er stellt Tschiller seine mit Mini-Kameras ausgestattete Wohnung für die Unterbringung einer jungen Prostituierten zur Verfügung, entwickelt im Krankenhaus geniale Fähigkeiten am Laptop und ist mit Tschiller per Handy-Standleitung fast ständig verbunden. Stark auch Mark Waschke als Zuhälter mit Polizeivergangenheit. Alle anderen Figuren sind eher Begleitpersonal.

Humor: Fein dosiert und nicht überzogen. Vor allem beweisen die Macher dieses „Tatorts“, dass sie über sich selbst schmunzeln können. Etwa wenn der Held erklärt, dass er nicht – wie der Dichter – Schiller, sondern Tschiller heißt: „Ich nuschel ’n bisschen.“ Auch der Begriff „outdated“, mit dem Schweiger den „Tatort“-Vorspann bedachte, kommt nicht ohne Augenzwinkern vor. Und wenn sich Tschiller mit seiner Tochter über weich gekochte Eier austauscht, kann man sich für ein paar Momente wie in „Kokowääh“ fühlen – ebenso wie in der Szene, als die junge Nutte Tereza ihm orale Befriedigung anbietet und der knallharte Bulle antwortet: „Jetzt benimm dich, sonst gibt’s was hinter die Löffel.“

Die Verbeugung: Das erste Wort, das Til Schweiger sagt, ist „Fuck“. Eine Verbeugung vor dem alten „Tatort“-Action-Helden Schimanski (Götz George), der 1981 bei seinem Debüt in „Duisburg-Ruhrort“ gleich zu Anfang „Scheiße“ sagte und damit eine bundesweite Diskussion auslöste. Das wird Til Schweiger mit „Fuck“ kaum gelingen, auch wenn er es noch ein paarmal wiederholt. Wichtig war es ihm dennoch, weil Schimanski für ihn als Schauspielschüler „das Größte war, was ich mir vorstellen konnte,“ wie er unserer Zeitung verriet.

Wertung: Til Schweiger hatte uns angekündigt: „Wir lassen die Kuh fliegen.“ Das ist ihm und dem großartigen Regisseur Christian Alvart gelungen – die Kuh hat abgehoben und schnell an Flughöhe gewonnen. Die Mischung aus Action und Humor ist bestens gelungen, der Krimi gleichzeitig in jeder Sequenz so sehr überzogen, dass ihn niemand mit der Wirklichkeit abgleichen möchte. „Willkommen in Hamburg“ ist beste Krimi-Unterhaltung und macht Lust auf mehr. Da sollten auch Schweiger-Hasser mal einschalten.

Quote: Im Interview übte sich Til Schweiger in Bescheidenheit: Auch wenn er eine „Superquote“ erwartet, glaubt er nicht, die „Tatort“-Kollegen aus Münster toppen zu können. Wird er aber. Wir tippen: zwölf Millionen plus. Und vielleicht ist „Willkommen in Hamburg“ sogar der erste „Tatort“ seit Einführung des Privatfernsehens, der die 13-Millionen-Grenze knackt.

Tatort: Willkommen in Hamburg. ARD, Sonntag, 20.15 Uhr