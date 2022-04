Die 17-Jährigen Karl Fischer und Leander Mellies stellten bei „Die Höhle der Löwen“ ihre Produktidee vor. FOTO: RTL / Bernd-Michael Maurer Investoren begeistert „Die Höhle der Löwen“: Mit diesem Produkt überzeugte das jüngste Gründer-Duo Von Anneke Mayra Petersen | 05.04.2022, 15:22 Uhr

Die neue Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist am Montag gestartet. In der ersten Folge landeten mit zwei 17-Jährigen die jüngsten Gründer in der Geschichte der Sendung einen Erfolg bei den Investoren.