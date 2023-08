Stellungnahme in Podcast Geissens rechnen mit Wendler ab: „Mussten ein klares Statement bringen“ Von Henry Borgelt | 09.08.2023, 17:56 Uhr Carmen und Robert Geiss sind beim Thema Michael Wendler einer Meinung. Foto: imago images/Eventpress up-down up-down

Die Geissens sind wohl die bekannteste Fernsehfamilie Deutschlands. In einem neuen Podcast verraten Carmen und Robert nun, was sie an Reality-TV-Kollege Michael Wendler so stört.