"The Batman" FOTO: Jonathan Olley Neu im Kino Die Filmstarts der Woche Von dpa | 28.02.2022, 11:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Robert Pattinson steigt als „Batman“ in die ewige Nacht von Gotham City herab. Peter Dinklage betätigt sich in „Cyrano“ als Ghostwriter, und Oscar Isaac wird in dem Thriller „The Card Counter“ von seiner Vergangenheit eingeholt.